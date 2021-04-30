Курц: поставка "Спутника V" в Австрию будет возможна только после регистрации в ЕС

В Вене рассказали, что ждут одобрения препарата Европейским регулятором.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что поставка "Спутника V" в Австрию будет возможна только после регистрации в ЕС. Такое заявление сделал чиновник в общении с местными журналистами. Эксперт объяснил, что Вена ждет от Европейского агентства по лекарственным препаратам регистрацию российской разработки. Специалисты изучают сообщения о трудностях в сфере регистрации вакцины в различных странах (Бразилии и Словакии), однако власти намерены довести сделку до конца.

Переговоры с российской стороной на правильном пути. Изначально была мысль использовать "Спутник", возможно, без регистрации ЕМА. Разумеется, чем позднее последует регистрация ЕМА, тем меньше в этом будет необходимости. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Глава правительства считает, что закупать вакцину нет смысла, если она просто будет лежать. Курц заметил, что сейчас ситуация в европе немного изменилась после того, как в регион завезли дополнительные 1,2 млн доз от компании Pfizer-BioNTech, которые уже стали ускорителем массовой вакцинации населения.

Эксперт прокомментировал желание Австрии купить российскую вакцину от коронавируса.

Видео: Facebook/Sebastian Kurz