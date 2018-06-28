Кунсткамера едва не оставила очередь желающих за закрывшейся дверью

Бесплатный день в музее проходит без большой толкотни, но не обошлось без заминки.

Первый музей Петербурга и старейший музей России, Кунсткамера, 6 декабря отмечает 305-й день рождения. В честь праздника музей открыл свои двери для всех желающих, вход сегодня стал бесплатным.

От знаменитых очередей в Эрмитаж Кунсткамере было далеко – посетители свободно и без толкотни заходили внутрь. Однако в один момент перед женщиной захлопнулась дверь, и дерганье ручки не помогло делу. У закрывшейся двери тут же столпилась очередь, люди продолжали ждать открытия музея и мокли под дождем. К счастью, заминка продлилась недолго, и желающие зашли внутрь.

В музее напротив было так много людей, что комфортно рассмотреть экспонаты посетителям явно было невозможно.

Ранее стало известно, что Кунсткамера получит современный многофункциональный комплекс.

Видео: Piter.TV