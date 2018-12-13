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Желающие посетить Эрмитаж выстроились в очередь до акватории Невы
Сегодня, 17:00
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Желающие посетить Эрмитаж выстроились в очередь до акватории Невы

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Тысячи петербуржцев стоят в очереди, чтобы попасть на бесплатную экскурсию.

Жители Северной столицы выстроились в очередь до акватории Невы, чтобы посетить Эрмитаж. Сегодня сотрудники крупнейшего музея объявили, что вход для жителей и гостей города будет бесплатным.

Сегодня состоится Международный день музеев, в котором Эрмитаж заявлен как один из самых крупных и интересных для посещения музеев города. Ажиотаж начался с самого утра. Постепенно тысячи петербуржцев выстроились в очередь, чтобы попасть на бесплатную экскурсию. Петербуржцы и гости города стоят в очереди часами, чтобы увидеть шедевры главного музейного комплекса. Очевидцы активно делятся публикациями в социальных сетях.

Ранее на Piter TV мы сообщили о том, что в Полюстровском парке пройдет "Необыкновенный кросс".

Фото: kuda-spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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