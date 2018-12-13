Полюстровский парк встретит участников "Необыкновенного кросса"

Все желающие смогут принять участие в забеге. Организаторы предоставляют возможность взять питомца из приюта « Ильинка» и «Ржевка» на время мероприятия.

Сегодня в Полюстровском парке пройдёт мероприятие "Необыкновенный кросс". Запись на участие в забеге пройдёт в 13:00. Об этом сообщили организаторы кросса.

Мероприятие проводится в Петербурге уже 4 раз. В этот раз организаторы подготовили дистанции для участников в один и три километра. Кроме того, организаторы подготовили для участников розыгрыши и подарки для победителей. Все желающие смогут принять участие в забеге. Организаторы предоставляют возможность взять питомца из приюта " Ильинка" и "Ржевка" на время мероприятия. "Необыкновенный кросс" - хорошая возможность найти себе нового четвероного друга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет праздник "День Эрмитажного кота".

Фото: pixabay.com