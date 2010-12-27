Кунсткамера получит современный многофункциональный комплекс

Его возведут на базе одного из недостроенных объектов Петербурга к 2023 году.

Кабинет министров выделил для Кунсткамеры почти 4,5 млрд рублей на строительство многофункционально-научно-хранительского центра. Его возведут на базе недостроенного объекта Специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщила "Российская газета" с ссылкой на аппарат правительства.

Специальная астрофизическая обсерватория Академии наук СССР спроектировала центр управления, сбора и обработки данных в 1988 году. Строительство шло в 1990-1998 годах, но так и не закончилось.

Документация недостроя полностью не сохранилась. Для работ потребуется обследовать конструкции на степень износа, а также внести дополнительные проектные изменения. На это дали разрешение в 2018 году.

Стоимость строительства в 2019 году потребует 94 млн рублей из федерального бюджета. В 2020 – 1,35 млрд, в 2021 – 1,41 млрд, в 2022 – 1,6 млрд. Срок сдачи намечен на 2023 год.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербурженка подарила музею "Царское Село" чайную пару Николая I.

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