Петербурженка подарила музею "Царское Село" чайную пару Николая I

На оборотной стороне чашки и блюдечка стоят знаки "Н I". Значит, чайная пара была изготовлена на Императорском фарфоровом заводе во время правления Николая I.

Петербурженка Эсфира Яковлевна Алянская подарила музею-заповеднику "Царское Село" чайную пару середины XIX века в стиле неорококо из своей собственной коллекции. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Чайный сервиз белого цветы украшен изображениями птиц и цветов цветов в обрамлении золотого орнамента в форме побегов растений. На оборотной стороне чашки и блюдечка стоят знаки "Н I". Значит, чайная пара была изготовлена на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в период правления императора Николая Первого (1825–1855).

Сейчас в коллекции императорского фарфора находятся около 2,5 тысяч предметов. Все предметы связаны с царскосельской летней резиденцией, приобретены или получены в дар.

Ранее музей "Царское село" восстановил любимый Екатериной II Лионский зал.

Фото: музей-заповедник "Царское Село"