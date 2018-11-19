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Петербурженка подарила музею "Царское Село" чайную пару Николая I
Сегодня, 15:25
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nastya960

Петербурженка подарила музею "Царское Село" чайную пару Николая I

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На оборотной стороне чашки и блюдечка стоят знаки "Н I". Значит, чайная пара была изготовлена на Императорском фарфоровом заводе во время правления Николая I.

Петербурженка Эсфира Яковлевна Алянская подарила музею-заповеднику "Царское Село" чайную пару середины XIX века в стиле неорококо из своей собственной коллекции. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Чайный сервиз белого цветы украшен изображениями птиц и цветов цветов в обрамлении золотого орнамента в форме побегов растений. На оборотной стороне чашки и блюдечка стоят знаки "Н I". Значит, чайная пара была изготовлена на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в период правления императора Николая Первого (1825–1855). 

Сейчас в коллекции императорского фарфора находятся около 2,5 тысяч предметов. Все предметы связаны с царскосельской летней резиденцией, приобретены или получены в дар.

Ранее музей "Царское село" восстановил любимый Екатериной II Лионский зал.

Фото: музей-заповедник "Царское Село"

Теги: николай первый, царское село, чайная пара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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