Культурный форум погрузил утренний Петербург в пробки

Город несколько часов страдал от автомобильных заторов.

В Петербурге сегодня, 14 ноября, стартовал международный культурный форум. Кроме интересных лекций и деловых встреч он принес горожанам автомобильные пробки.

Утром город встал в семибалльные заторы, сложнее всего машинам пришлось на Приморском проспекте. Самая масштабная пробка забила внутреннюю сторону КАД от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе, также проблемы были у метро "Площадь Ленина" по направлению в центр города, на Пироговской, Арсенальной, Воскресенской и Дворцовой набережных. Медленно двигались машины на Витебском, Московском, Литейном и Загородном проспектах, сложности были и на Бухарестской улице.

На данный момент окрашены в красный Садовая улица, Дворцовый мост, часть Литейного и Невского проспектов.

Тем временем, Путин направил участникам Культурного форума в Петербурге телеграмму.

Фото: скрин Яндекс-Пробки