Путин направил участниками Культурного форума в Петербурге телеграмму

В четверг, 14 ноября, в Петербурге стартовал VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Он открылся в Главном Штабе Эрмитажа.
Корреспондент Piter.TV передает, что президент России Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума приветственную телеграмму.
"Считаю главную тему нынешнего форума – "Культурные коды в условиях глобализации" – актуальной и востребованной. Культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передает из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры",
—сказано в сообщении.
Президент отметил, что работа форума и его решения способствуют наращиванию международного сотрудничества. Губернатор Петербурга заявил, что на форуме планируется подписать более 90 соглашений.
Ранее мы сообщали о том, что правительство Петербурга подписало соглашение с "Русской медиагруппой".
Фото:Piter.TV
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