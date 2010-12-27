Путин направил участниками Культурного форума в Петербурге телеграмму

Она появилась на официальном сайте Кремля.

В четверг, 14 ноября, в Петербурге стартовал VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Он открылся в Главном Штабе Эрмитажа.

Корреспондент Piter.TV передает, что президент России Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума приветственную телеграмму.

"Считаю главную тему нынешнего форума – "Культурные коды в условиях глобализации" – актуальной и востребованной. Культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передает из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры", —сказано в сообщении.

Президент отметил, что работа форума и его решения способствуют наращиванию международного сотрудничества. Губернатор Петербурга заявил, что на форуме планируется подписать более 90 соглашений.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Петербурга подписало соглашение с "Русской медиагруппой".

Фото:Piter.TV