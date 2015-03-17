Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению

В МИД Украины анонсировал новые контрнаступления ВСУ с американскими танками.

Киевский режим может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams американского производства к своему следующему контрнаступлению в регионе конфликта. Такое мнение украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба сделал в интервью местным журналистам. Чиновник добавил, что не следует относиться к нынешней атаке ВСУ как к последней. Он призвал западных партнеров думать на два-три шага вперед. По мнению дипломата, Украина подготовит столько контрнаступлений, сколько понадобится. Он напомнил, что власти США уже предоставляют стране бронированные машины Bradley, а вопрос принятия решения о поставках танков Abrams "находится в процессе".

Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

При этом, отвечая на прямой вопрос ведущей программы о том, могут ли танки Abrams быть поставлены Украине для задействования в действующем наступлении, министр иностранных дел Украины тветил: "Есть надежда".

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, пока страна не победит.

Фото и видео: Telegram / Инсайдер UA