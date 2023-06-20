Дипломат оценил военную поддержку со стороны Запада.

Оружия, предоставленного Вооруженным силам Украины, пока что не достаточно для победы киевского режима в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, если еще у страны нет победы, значит, оказанной поддержки со стороны стран коллективного Запада было недостаточно.

До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали... Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что две недели назад Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству The Reuters заявлял, что о том, что Украина имеет достаточно оружия для начала своего контрнаступления в зоне российской специальной операции, а эта миссия якобы должна принести Киеву победу над Россией, необходимую для вступления страны в НАТО. Тогда же чиновник заявил, что ему всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится региональный конфликт. По мнению главы МИД Украины, особенно ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах и бронированной технике.

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Фото и видео: YouTube / Факти ICTV