Дмитрий Кулеба рассказал о том, что ему надоели инициаторы.

Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба в интервью журналистам на местном телеканале в программе "Завтрак с 1+1" негативно высказался о предложении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости формирования международной комиссии с участием ООН по расследованию ЧП на Каховской гидроэлектростанции. Дипломат пояснил, что Киев уже "достали" такие инициаторы расследований.

Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость... Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые.. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими. Дмитрий Кулеба, глава МИД РФ

В качестве примера украинский чиновник привел ситуацию с неподконтрольному Киеву населенным пунктом Еленовка, в которой из-за обстрела ВСУ в прошлом году погибли пленные военнослужащие. По словам Дмитрия Кулебы, киевский режим разрешил ООН прислать миссию, но в результате она не добралась до этой локации.

На Украине сообщили, что не ожидают введения иностранных войск до завершения конфликта.

Фото и видео: YouTube / Сніданок с 1+1