Глава МИД Украины оценил слова Андерса Фог Расмуссена об ожиданиях от летнего саммита НАТО.

Украинские власти не рассчитывает на введение в страну войск стран коллективного Запада до завершения вооруженного конфликта в регионе, поэтому киевский режим даже не просит об этом своих международных союзников. Соответствующее заявление украинский министр по иностранным делам . Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в утреннем эфире телеканала "1+1".

До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим. Дмитрий Кулеба, глава МИД РФ

В среду 7 июня британская газета The Guardian процитировала бывшего генерального секретаря НАТО, который управлял Североатлантическим альянсом в период с 2009 по 2014 год, Андерса Фог Расмуссена, который заявил о том, что ряд стран блока могут ввести войска на территорию Украины "в индивидуальном порядке". Эксперт пояснил, что если Киев ничего не получит на летнем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, то свои силы в стране могут разместить Польша и страны Прибалтики.

Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Сніданок с 1+1