Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на местном телевидении бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона "негодяем и украинофобом" после заявлений американского ведущего об ответственности киевский режим за разрушение Каховской гидроэлектростанции.
Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Ранее Такер Карлсон в ходе первого эпизода своего шоу Tucker on в социальных сетях заметил, что любой честный человек после изучения доказательств по Каховской ГЭС придет к заключению о том, что именно Украина несет ответственность за разрушение объекта. Он напомнил, что в большей степени ситуация вредит России, а не Украине. Автор выпуска напомнил о том, что киевский режим ранее публично вынашивал планы по подрыву этой электростанции.
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Фото и видео: YouTube / Сніданок с 1+1
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