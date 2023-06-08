Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС

Глава МИД Украины оценил слова американского журналиста.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на местном телевидении бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона "негодяем и украинофобом" после заявлений американского ведущего об ответственности киевский режим за разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Такер Карлсон в ходе первого эпизода своего шоу Tucker on в социальных сетях заметил, что любой честный человек после изучения доказательств по Каховской ГЭС придет к заключению о том, что именно Украина несет ответственность за разрушение объекта. Он напомнил, что в большей степени ситуация вредит России, а не Украине. Автор выпуска напомнил о том, что киевский режим ранее публично вынашивал планы по подрыву этой электростанции.

Кулеба — Орбану: никакого наступления не будет, если Венгрия убедит Путина вывести войска.

Фото и видео: YouTube / Сніданок с 1+1