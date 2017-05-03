Глава МИД Украины заметил, что ВСУ начнут наступление, если "Путин не покинет Украину".

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба ответил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, который считает, что Вооруженным силам Украины не следует начинать никакого контрнаступления, а требовать начала переговоров. Ранее европейский чиновник призвал западных коллег не допустить атаки киевского режима в регионе конфликта.

Когда кто-то начинает говорить: Не нужно контрнаступления, давайте переговоры", если вы так умны, то и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления... Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства заметил, что Киев больше чем кто-либо стремится к справедливому миру, но страны не могут рассчитывать на то, что Украина решит чем-то уступить России. По мнению Дмитрия Кулебы, такие мысли являются "больной и извращенной логикой", которая полностью провалилась в период с 2014 по 2022 года. В МИД призвали тем, кто хочет помочь в переговорах, попытаться использовать собственные связи с Москвой для того, чтобы убедить российского президента Владимира Путина "уйти из Украины".

Кулеба назвал Приднестровье риском для Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская социальная сеть) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine