Кулеба рассказал об ожиданиях Украины от выборов в Германии

В МИД Украины оценили проведенные выборы в немецком парламенте.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях Киева от парламентских выборов в Германии. Чиновник выступил в эфире местного телеканала "1+1". Он прокомментировал выборы в бундестаг, которые прошли 26 сентября. В настоящее время власти интересуются тем, какой станет коалиция в новом немецком правительстве.

Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал журналистам о том, что не ожидает после выборов в бундестаг изменения политического курса Германии в вопросе отношений с Россией, а также с Киевом.

"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте.

Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine