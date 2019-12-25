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Кулеба рассказал об ожиданиях Украины от выборов в Германии
Сегодня, 7:50
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Кулеба рассказал об ожиданиях Украины от выборов в Германии

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В МИД Украины оценили проведенные выборы в немецком парламенте.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях Киева от парламентских выборов в Германии. Чиновник выступил в эфире местного телеканала "1+1". Он прокомментировал выборы в бундестаг, которые прошли 26 сентября. В настоящее время власти интересуются тем, какой станет коалиция в новом немецком правительстве.

Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал журналистам о том, что не ожидает после выборов в бундестаг изменения политического курса Германии в вопросе отношений с Россией, а также с Киевом.

"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте.

Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України  MFA of Ukraine

Теги: бундестаг, германия, дмитрий кулеба, мид, парламентские выборы, фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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