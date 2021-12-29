В МИД Украины назвали вопрос "очень болезненным".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба попросил ОБСЕ подготовить доклад о выдаче Россией паспортов жителям Донбасса. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга. По словам специалиста, документ должен зафиксировать негативные последствия выдачи российского гражданства местному населению. Он станет для других стран примером, чтобы ситуация не повторилась.

Я обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке тематического доклада о паспортизации Россией граждан Украины в Донбассе…это очень болезненная для Украины тема. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что российский президент Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал федеральный указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно закону был упрощен процесс подачи заявлений от представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. К концу января 2021 года свыше 720 тысяч жителей Донбасса воспользовались этим правом. В Киеву выдача российских документов считается незаконной. Украина их официально не признает.

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Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine