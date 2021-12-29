Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным

Глава МИД Украины недоволен решениями, которые принимает Берлин по Киеву.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал решение Германии передать Киеву каски для солдат досадным. Об этом спикер упомянул во время интервью американскому телеканалу CNBC. По мнению чиновника, Берлин способен сделать для его страны гораздо больше, чем выполняет сейчас. При этом в ФРГ предпочли оказать военную поддержку в виде поставок пяти тысяч касок.

Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил прессе, что Украине требуются сто тысяч касок и бронежилетов для местных добровольцев, которые готовы отправиться в народное ополчение в случае военного вторжения со стороны РФ. В Министерстве обороны заметили, что поставят только пять тысяч касок, но сроки доставки груза им неизвестны.

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