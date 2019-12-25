Глава МИД Украины и глава Госдепа США призвали РФ не использовать энергоресурсы как оружие.

Украинский министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Гость Киева заметил, что вашингтон наблюдает за возможными попытками Москвы использовать энергетические ресурсы в качестве оружия против других стран. Иностранец заметил, что в прошлом РФ была замечена в этом.

В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В свою очередь его коллега из Украины добавил, что в настоящее время РФ уже начала использовать газ как оружие. Дмитрий Кулеба уточнил, что имеет в виду разработку проекта "Северный поток-2". Данный трубопровод, по словам главы МИД Украины, является проблемой для европейского региона, а не только для Киева. При этом страна выступает за сохранение транзита газа через свою территорию.

МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России.

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