МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России

Дмитрий Кулеба напомнил о союзниках Киева, готовых заставить Москву заплатить высокую цену в случае расширения агрессии.

МИД Украины с помощью США пошлет на этой неделе "четкий сигнал" России. Такое заявление в эфире местного телеканала сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник рассказал о переговорах, которые запланированы между представителями Киева и Вашингтона 10 ноября. Стороны должны подписать новую хартию по вопросам стратегического партнерства. Это произойдет на заседании профильной комиссии. Спикер заявил о том, что в случае расширения агрессии Москве придется заплатить серьезную цену.

Чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что издание Washington Post со ссылкой на собственные источники рассказало, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены "возобновлением наращивания численности российских войск" около государственной границы РФ с Киевом.

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Фото и видео: Youtube/Сегодня