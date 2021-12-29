Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу

Министр напомнил о том, что Минские соглашения "начинаются с вопросов безопасности".

Киев исключают предоставление Донбассу особого статуса и права вето. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, в настоящее время власти страны проводят "очень глубокую реформу" по децентрализации и готовы работать над приведением в действие Минских договоренностей.

Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, согласно Минским договоренностям, Киев обязан предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят Верховной радой в 2014 году, однако так и не вступил в силу.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения. По его мнению, Киев по-прежнему считает "нормандский формат" единственной работающей площадкой для дискуссии по проблеме.

Фото: Instagram / dmytro_kuleba