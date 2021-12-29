Кулеба: Запад решил выделить Украине помощь на общую сумму $2 млрд

В МИД Украины назвали основные источники военного финансирования из-за границы.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры за последние сутки решили выделить Киеву помощь на общую сумму $2 млрд долларов. Об этом чиновник сообщил на регулярном брифинге с журналистами.

Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой стойкости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние сутки приняты решения почти на $2 млрд. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Денежные средства решили предоставить главным образом США, Канада и Великобритания. Немецкий канцлер по завершению разговора с Владимиром Зеленским объявил о выделении Киеву 150 млн евро. После переговоров главы страны с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Оттава хочет предоставить Киеву дополнительные 400 млн долларов. Белый дом выделит макрофинансовую поддержку в размере 1 млрд долларов. По словам Дмитрия Кулебы, Запад в настоящее время не только укрепляет финансовую стабильность государства в Восточной Европе, но также и беспокоится о безопасности из-за возможной агрессии со стороны Москвы.

Песков: Путин иногда шутит по поводу заявлений о "нападении России на Украину".

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

