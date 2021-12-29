Кулеба: Украина отметает возможность прямого диалога с Донбассом

В МИД Украины заявили о разном прочтении договоренностей с РФ.

Украина отметает возможность прямого диалога с Донбассом. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" журналистам сообщил министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он отметил, что власти страны на встречах всех уровней отметают такое общение с самопровозглашенными народными республиками Донбасса. Это происходит несмотря на пункт, указанный в Минских соглашениях. По словам чиновника, ранее об этом в СМИ упоминал глава офиса президента Андрей Ермак, который участвовал в "нормандском формате" в Париже.

Мы поясняем, каким является видение Украины имплементации минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю…не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт полагает, что в ходе общения с западными партнерами никто из них не давит на Киев, а также не указывает, как именно выполнять минские соглашения. В МИД Украины уточнили, что в скором времени делегаты отправятся на очередные переговоры, которые состоятся на уровне советников. Мероприятие запланировано на следующей неделе.

Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу.

ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Фото и видео: YouTube / TCH

