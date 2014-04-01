Кулеба: Украина наблюдает усталость от санкций в некоторых странах

Киев не думает, что в этот перечень попадает Польша.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев наблюдает усталость от санкций в некоторых странах. Такое заявление чиновник сделал в эфире польского телеканала TVN24. Руководитель МИД отметил, что ряд стран заявляет о своем нежелании вводить новые ограничения против РФ.

Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике…Польша не одна из них. Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр по иностранным делам объяснил прессе, что в настоящее время киевский режим работает над тем, чтобы преодолеть эту усталость Запада, а также объяснить международным партнерам, что украинский народ благодарен им за все санкционные решения, но из-за того, что ведутся боевые действия, требуется делать еще больше.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций