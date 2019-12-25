Кулбергс: Латвия должна продемонстрировать силу перед Россией

Премьер прибалтийской страны не видит необходимости диалога с Москвой.

Рига должна показать силу перед российским руководством. Соответствующее заявление западным журналистам из новостного издания Euractiv сделал новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Иностранный политический лидер из правительства прибалтийского государства в очередной раз выступил против начала мирных переговоров с Кремлем. Он отметил, что время для такого развития событий еще не наступило.

Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу. Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии

Напомним, что ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич от 12 июня на полях международной аэрокосмической выставки (ILA) в Берлине сообщил прессе о том, что Москва не стремится к конфликту с Североатлантическим военным альянсом и не намерена нападать на страны блока НАТО.

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Фото: YouTube / AI RANCH | Evalds Urtans