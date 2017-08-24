Delfi: Украина и Латвия построят завод БПЛА на границе с РФ и Белоруссией

Андрис Кулбергс объяснил выбор локации для создания военизированного предприятия.

Рига официально анонсировала строительство совместного с киевским режимом совместного предприятия по производству беспилотников. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства Delfi и новостного портала LSM сделал местный премьер-министр из прибалтийской республики Андрис Кулбергс. Иностранный чиновник отметил, что на приграничной территории появится завод из-за того, что там фиксируется проблема занятости населения и необходимость увеличения экономической активности региона. Затем эксперт добавил, что подобное предприятие около России и Белорусии даст возможность оперативно поднимать в воздушное пространство дроны-перехватчики при появлении угроз.

Напомним, что 20 мая российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о том, что киевские власти планируют осуществлять запуски БПЛА с территории стран . Прибалтики. По имеющимся у российских спецслужб новым сведениям, Украина не хочет ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных западными государствами. В результате ВСУ планируют запускать дроны с территории этих стран.

Delfi: в Латвии разместят дополнительные системы ПВО.

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