Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса

Об этом чиновник написал в Twitter.

Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти. Глава Счетной палаты заявил о возможном снижении показателей в первом квартале 2020 года. Подобное положение в стране, по словам чиновника, практически неизбежно. Об этом специалист написал в своем аккаунте в Twitter.

Ситуация может быть связана с распространением коронавируса в Китае. В 2019 году доля чистого экспорта сократилась до 7,7% от ВВП. Это произошло впервые за последнее десятилетие.

Ранее Piter.tv писал о том, что Алексей Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства.

Видео: YouTube/Общероссийский гражданский форум, Высшая школа экономики