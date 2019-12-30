Алексей Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

Глава Счетной палаты напомнил журналистам о своем обязательстве перед президентом РФ.

Алексей Кудрин ответил отрицательно на вопрос, получал ли он предложения о работе в кабинете министров под руководством Михаила Мишустина.

Глава Счетной палаты РФ напомнил журналистам, что он взял обязательства перед президентом РФ Владимиром Путиным и ему еще нужно поработать на нынешнем месте службы. Те предложения, которые сформулировала Палата, вошли в ряд поручений президента по итогам Послания к Федсобранию.

Однако Алексей Кудрин добавил, что ему не кажется, что состав правительства обновится кардинально.

Ранее Кудрин назвал послание Путина "самым дорогим" на его памяти.

Видео: Общероссийский гражданский форум, Высшая школа экономики / YouTube