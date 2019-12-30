Кудрин назвал послание Путина "самым дорогим" на его памяти

На меры, которые озвучил президент, понадобится ежегодно от 400 до 500 миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил 16-е послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он назвал его "самым дорогим". Об этом сообщило РИА Новости.

На меры, которые озвучил президент, понадобится ежегодно от 400 до 500 миллиардов рублей. В эту цифру входят все меры, в том числе экономические и социальные. При этом, на это потребуется изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП.

Силуанов: на демографические меры в 2020 году понадобятся 450-455 млрд рублей.