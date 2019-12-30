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Силуанов: на демографические меры в 2020 году понадобятся 450-455 млрд рублей

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Федеральный бюджет России справится с этим.

Федеральный бюджет России справится с нагрузками, которые последуют в связи с необходимостью решения задач, поставленных Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Об этом сообщил телеканал "Россия-24" со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Силуанов отметил, что в послании президент отметил важность осуществления всех поставленных задач в рамках бюджетной устойчивости.

При этом, на демографические меры только в 2020 году нужно будет выделить 450-455 миллиардов рублей. В 2021 году эти суммы будут гораздо больше.

Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.

Теги: демография, путин, силуанов
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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