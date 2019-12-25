Кучма: Путин и Зеленский при встрече будут говорить на разных языках

Экс-глава Украины оценил возможное общение между лидерами двух стран.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский при встрече будут говорить на разных языках. Об этом политик рассказала в интервью журналистам местного издания .LB.ua. Он добавил, что это общение будет сложным для сторон.

В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная из всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, - разговор будет на разных языках. Леонид Кучма, второй президент Украины

При этом Кучма не исключил, что Зеленский будет общаться с коллегой на русском языке. При этом он не знает, на каком именно "языке" будет ему отвечать российский президент. Политик уточнил, что имеет в виду дипломатический язык, направленный на встречу или отказ в решении проблем, которые сейчас фиксируются в отношениях между Москвой и Киевом. Специалист также не может предугадать, принесет ли встреча политиков конкретный результат.

Зеленский выразил желание "предметно встретиться" с Путиным.

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