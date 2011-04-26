Зеленский выразил желание "предметно встретиться" с Путиным

Глава Украины рассказал, каким хочет видеть диалог с российским президентом.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил желание "предметно встретиться" с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил в рамках форума YES Brainstorming. Он прокомментировал свое отношение к политику. По словам спикера, сейчас ему не хватает времени о том, чтобы думать о лидере РФ. При этом сейчас Киев больше интересует вопрос того, смогут ли Зеленский и Путин пообщаться "не декларативно".

Честно говоря, не хватает времени думать о нем. Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате". Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее министр внешнеполитического ведомства Украины отметил, что разговор с Владимиром Путиным для Киева будет очень сложным, но к этому диалогу нужно стремиться.Дмитрий Кулеба уточнил, что Украина готова к встрече, но у страны складывается ощущение, что Москва старается всячески ее избежать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эти данные, напомнив, что глава РФ ранее подтвердил готовность лично увидеться с Зеленским. Он уверен, что отношения между двумя странами следует исправлять, но при этом Москва не видит взаимной политической воли из Киева для этого.

Зеленский допустил вероятность войны с Россией.