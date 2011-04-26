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Зеленский допустил вероятность войны с Россией
Сегодня, 10:40
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Зеленский допустил вероятность войны с Россией

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Глава Украины назвал такой сценарий ошибочным для стран.

Украинский президент Владимир Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией. Об этом политик порассуждал в рамках форума YES Brainstorming. Глава государства считает, что развитие такого варианта событий станет большой ошибкой. Таким образом спикер отметил на вопрос модератора мероприятия о том, могут ли быть боевые действия в отношении Москвы.

Считаю, может быть...После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский признал, что Украина не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО.

Теги: yes brainstorming, владимир зеленский, война
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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