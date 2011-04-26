Зеленский признал, что Украина не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО. Такое заявление политик сделал в рамках выступления на форуме YES Brainstorming. Он прокомментировал результаты посещения киевской делегацией Вашингтона и Калифорнии.
Да, мы не получили прямой позиции относительно вступления Украины в НАТО. Мы можем положиться на США, потому что у нас сегодня отношения на другом уровне.
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава государства подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходима Украина, как и Евросоюзу, так как без этой страны ЕС будет ослабляться. По мнению Зеленского, Киев уже сейчас полностью готов ко вступлению в военный альянс, в том числе и на уровне вооруженных сил, так и на уровне других специалистов.
В Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес Зеленского.
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