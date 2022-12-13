Кучеров сравнялся с Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ

На счету форварда 160 очков в плей-офф турнира.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров установил новый личный рекорд по количеству очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли его команда уступила "Торонто" в овертайме со счетом 4:5. Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Всего на счету россиянина 160 (53+107) очков в плей-офф турнира.

Такой же показатель у экс-хоккеиста и легенды НХЛ Горди Хоу. Кроме того, 160 очков набрали Майк Босси, эл Макиннис и Бобби Смит. Все пятеро делят 22-26 место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Миннесоту" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET