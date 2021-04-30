Мануэль Марреро Крус объявил о завершении клинических испытаний кубинской вакцины.

Куба планирует среди первых стран вакцинировать все свое население от коронавируса. Об этом во время видеообращения к членам межправительственного совета на расширенном заседании стран-участниц Евразийского экономического союза заявил премьер-министр Мануэль Марреро Крус. Чиновник выразил готовность Гаваны оказать помощь нуждающимся государствам в вопросе борьбы с распространением COVID-19.

Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют все свое население. Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы

Эксперт рассказал коллегам, что в настоящее время Куба завершает последнюю часть испытаний местной вакцины от коронавируса. Результаты проводимого исследования говорят об эффективности препарата, в том числе и против новых штаммов инфекции.

Премьер Белоруссии отметил успехи России в разработке вакцин против COVID.

Видео: YouTube / Россия 24