Премьер Белоруссии отметил успехи России в разработке вакцин против COVID

Роман Головченко оценил действия России в период пандемии.

Премьер-министр Белоруссии отметил успехи России в разработке вакцин против коронавируса. Такое заявление Роман Головченко сделал во время выступления в рамках расширенного заседания межправительственного совета Евразийского межправительственного союза.

Хотел бы подчеркнуть успехи РФ в разработке вакцин против коронавирусной инфекции. Тот факт, что даже ряд западных стран, превозмогая себя, записывается в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом. Роман Головченко, глава правительства Белоруссии

Минск выразил благодарность Москве за оперативную поставку вакцин от коронавирусной инфекции в республику, а также помощь в организации производства препарата внутри страны. Премьер подчеркнул, что совместная борьба с ковидным шоком помогла Белоруссии обеспечить стабильность национальной экономики. Чиновник считает, что постепенно снижение числа новых зараженных по странам ЕАЭС повлияет на рост экономик. В качестве дополнительной меры Минск предложил коллегам рассмотреть вопрос о более динамичном возобновлении пассажирского сообщения.

Мишустин призвал координировать регулирование экспорта в ЕАЭС.

Видео: YouTube / Россия 24