Мануэль Марреро Крус встретился с Михаилом Мишустиным в Сочи.

Гавана, против которой в американской администрации применяются санкции, осуждает рестрикции Вашингтона в отношении РФ. Эксперт назвал такую ситуацию "несправедливой". Соответствующее заявление в ходе личной встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сделал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.Он напомнил, что США ввели против его государства 243 ограничительные или запрещающие меры

Я думаю, что сегодня, когда наши противники стараются установить полную гегемонию во всем мире, это лучший момент для того, чтобы мы работали над еще большим укреплением наших отношений. Мануэль Марреро Крус, премьер-министр Кубы

Мануэль Марреро Крус добавил, что Куба осуждает и шаги коллективного Запада, который предпринимает попытки изолировать Россию от участия в различных международных форумах. По мнению иностранца, речь идет о попытке дискредитировать все, что связано с Россией, а также о русофобии. В качестве примера он привел визит главы МИД ЕС Жозепа Борреля на Кубу, в ходе которого европейский дипломат первым делом пошел в посольство США и регулярно в своих речах упоминал Россию.

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Фото и видео: Правительство России