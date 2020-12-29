Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

Телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с нынешним избранным президентом США Джозефом Байденом. Фотографию мэра Петербурга Анатолия Собчака и сенатора журналистка разместила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".
Ого. Нашла фото папы с Байденом.
– написала Ксения.
Одно из первых свидетельств визита нынешнего избранного президента США в Ленинград – публикация в газете "Правда" в 1979 году. Тогда сообщалось, что американская делегация с тогдашним сенатором возложила цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, посетила Эрмитаж и Петергоф.
Накануне телеведущая поделилась с фанатами фотографией семейного отдыха на "Мальдивах для патриотов" в своем Instagram-аккаунте.
Фото: Telegram / Кровавая барыня
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