Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

Одно из свидетельств визита нынешнего избранного президента США в Ленинград – публикация в газете "Правда" в 1979 году.

Телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с нынешним избранным президентом США Джозефом Байденом. Фотографию мэра Петербурга Анатолия Собчака и сенатора журналистка разместила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Ого. Нашла фото папы с Байденом. – написала Ксения.

Одно из первых свидетельств визита нынешнего избранного президента США в Ленинград – публикация в газете "Правда" в 1979 году. Тогда сообщалось, что американская делегация с тогдашним сенатором возложила цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, посетила Эрмитаж и Петергоф.

Накануне телеведущая поделилась с фанатами фотографией семейного отдыха на "Мальдивах для патриотов" в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Telegram / Кровавая барыня