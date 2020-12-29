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Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом
Сегодня, 16:05
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Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с Байденом

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Одно из свидетельств визита нынешнего избранного президента США в Ленинград – публикация в газете "Правда" в 1979 году.

Телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото своего отца с нынешним избранным президентом США Джозефом Байденом. Фотографию мэра Петербурга Анатолия Собчака и сенатора журналистка разместила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Ого. Нашла фото папы с  Байденом.

– написала Ксения.

Одно из первых свидетельств визита нынешнего избранного президента США в Ленинград – публикация в газете "Правда" в 1979 году. Тогда сообщалось, что американская делегация с тогдашним сенатором возложила цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, посетила Эрмитаж и Петергоф.

Накануне телеведущая поделилась с фанатами фотографией семейного отдыха на "Мальдивах для патриотов" в своем Instagram-аккаунте. 

Фото: Telegram / Кровавая барыня

Теги: архив, собчак, телеграм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости,

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