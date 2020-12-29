Собчак поделилась фото отдыха на "Мальдивах для патриотов"

Телеведущая пожелала подписчикам любви и радости.

В четверг, 7 января, российский политик и телеведущая Ксения Собчак поделилась с фанатами фотографией семейного отдыха на "Мальдивах для патриотов" в своем Instagram.

Это были прекрасные снежные,теплые и душевные деньки!! Пусть у всех будет столько же радости и любви сколько у нас в эти дни в северном, но самом любимом городе подписала фото Собчак.

Вместе с мужем и ребенком телеведущая прогулялась по петербургским льдинам. В комментариях некоторые заметили сходство льдин с кувшинками.

Ранее мы писали, что в БДТ рассказали о состоянии Басилашвили.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak/