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Крюков канал очистили от мусора спустя сутки после жалоб
Сегодня, 13:42
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nadezhda_sib

Крюков канал очистили от мусора спустя сутки после жалоб

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Мусор стал особенно заметен после того, как лед начал таять.

Крюков канал очистили от мусора, его вывезли на лодке. Об этом сообщили в группе "Неизданное | Санкт-Петербург". Сутки назад пользователи группы обратили внимание на проблему, и уже через сутки ее устранили.

За участок отвечают специалисты ГУП "Экострой". На кадрах видно, что на льдинах в воде лежал разнообразный мусор: стаканчики, обертки, полиэтиленовые пакеты. На берег прибыли несколько лодок с отходами, их вылавливали с помощью сочка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат Надежда Тихонова предложила перестать производить одноразовую посуду, ушные палочки, полиэтиленовые пакеты и другие товары, которые нельзя переработать. Сейчас она продолжает работу над законопроектом, который хочет представить в Госдуму. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

 

Теги: крюков канал, мусор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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