Депутат Надежда Тихонова предлагает запретить в России производить одноразовую посуду

Все товары должны быть из таких материалов, чтобы их можно было переработать.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова разработала проект федерального закона, в котором говорится об ограничении производства и использовании товаров из неперерабатываемого пластика. Парламентарий предлагает заменить одноразовые товары многоразовыми. Об этом 1 апреля сообщило Санкт-Петербургое отделение "Справдливой России".

После того, как законопроект пройдет согласование в ЗакСе, его направят в Госдуму. Тихонова считает, что вместо неперерабатываемого пластика нужно перейти на производство товаров из биоразлагаемых материалов или ввести в оборот многоразовые емкости. Это касается, например, посуды, бутылок, коктейльных трубочек, полиэтиленовых пакетов, ушных палочек. Полный перечень товаров установит правительство РФ, но власти регионов также могут составить свои списки. Депутат обозначила год вступления законопроекта в силу — 2025.

Автор инициативы отмечает, что у ряда стран уже выработано регулирование оборота одноразовых товаров и товаров, не поддающихся переработке. Среди них соседняя Республика Беларусь.

Ранее с подобным предложением выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она призвала "не бояться" запрещать производить одноразовую посуду.

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