Петербуржцы заметили льдины с мусором на Крюковом канале

Одна из пользователей соцсетей предложила подождать до "субботника".

Петербуржцы заметили на подтаявших льдинах на Крюковом канале мусор. Фотографии с места были опубликованы утром 5-го апреля в группе "Неизданное | Санкт-Петербург".

Точное место скопления мусора не указано, но, судя по фотографиям, они были сделаны недалеко от Никольского Морского собора.

В воде плавают бутылки, деревянные доски и обертки. По соседству плавают утки.

Piter.TV обратился в комитет по природопользованию с вопросом о том, не планируют ли в ближайшее время очищать акваторию. Для внеплановой уборки ведомство должно получить заявление горожан.

Ранее от мусора очистили реку Дудергофку в Полежаевском парке, а также Свердловскую набережную. Второй участок считался одним из самых грязных на Неве.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished