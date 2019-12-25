Реку Дудергофку в Полежаевском парке очистили от мусора

Работы провели после жалобы петербурженки.

Реку Дудергофку на территории Полежаевского парка очистили от скопившегося мусора. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, на значительно загрязнение реки 29 марта пожаловалась жительница Красносельского района.

Акваторию очистили специалисты ГУП "Экострой". Отмечается, что комитет непрерывно в течение года чистит и убирает акватории от наплавных загрязнений и мусора. Зимой мусор убирают вручную с ледовой поверхности, летом ручную уборку проводят только на водоемах, несудоходных реках и пересыхающих участках акватории. На акваториях судоходных рек очистка ведется с помощью плавательных средств.

Кроме того, в 2021 году комитет начал убирать рекордное количество водных объектов, включенных в соответствующую адресную программу. На данный момент от мусора и слишком густой водной растительности избавляют 334 водных объекта, в 2016 году это число составляло лишь 104 объекта.

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