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Специалисты очистили от мусора самый грязный участок Невы
Сегодня, 7:54
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Alena_Zinovieva

Специалисты очистили от мусора самый грязный участок Невы

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Они достали из реки около 6 кубических метров мусора.

В Петербурге от мусора очистили самый грязный участок Невы. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию Петербурга.

Реку от мусора очищали специалисты ГУП "Экострой". В районе дома №64 на Свердловской набережной они достали из Невы около 6 кубических метров мусора. Судя по опубликованный снимкам, вместе с бытовыми отходами в реке плавали бревна, ветки и трубы.

Ранее мы писали, что Большой порт из Петербурга могут перенести в Усть-Лугу.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга

Теги: нева, уборка мусора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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