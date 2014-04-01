Специалисты очистили от мусора самый грязный участок Невы

В Петербурге от мусора очистили самый грязный участок Невы. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию Петербурга.
Реку от мусора очищали специалисты ГУП "Экострой". В районе дома №64 на Свердловской набережной они достали из Невы около 6 кубических метров мусора. Судя по опубликованный снимкам, вместе с бытовыми отходами в реке плавали бревна, ветки и трубы.
Ранее мы писали, что Большой порт из Петербурга могут перенести в Усть-Лугу.
Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга
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