Крупное ДТП на КАД собрало пробку длиной более 8 километров

В результате аварии образовалась многокилометровая пробка, есть пострадавший.

Днем 13 февраля на северо-восточном участке кольцевой автодороги Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три легковых автомобиля и один грузовик.

Сигнал о массовой аварии поступил диспетчеру около пяти часов вечера. Инцидент зафиксирован на 32-м километре внешнего кольца магистрали. По информации дорожных служб, в результате столкновения пострадал один человек. Поврежденные машины перегородили сразу две полосы движения, а также полосу безопасности, что существенно затруднило проезд.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся более чем на 8,5 километра. Начало очереди зафиксировано в районе Ново-Ковалево.

Фото: Яндекс.Карты