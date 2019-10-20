В Калифорнии активизировался спящий 500 лет разлом в земле

Из за серии землетрясений в земной коре образовался разлом длиною в 300 км.

После серии сильным толчков в Южной Калифорнии появился крупный разлом, способный спровоцировать землетрясения магнитудой 8 баллов, передает журнал Science. Такая активность в последний раз наблюдалась более 500 лет назад.

Сейсмологи сообщают, что движение тектонического разлома способствовала серия землетрясений в городе Риджкрест еще в июле этого года. После крупных толчков с амплитудой 6.4 и 7.1 балла последовали более мелкие. Это и послужило причиной пробуждения разлома Гарлок.

Из-за недостаточных данных о сейсмической активности района, прогнозировать точное время следующих землетрясений невозможно.

В Калифорнии уже подготовились к возможным событиям и запустили систему раннего оповещения граждан через мобильные телефоны. Предполагается, что подобные меры дадут людям нужные секунды времени для защиты от стихии.

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Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment