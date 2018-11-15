Стала известна предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

На данный момент известно о 13 погибших, 17 пропавших без вести, трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на золотодобывающей артели прорвало дамбу на реке Сейба. Из-за прорыва оказались затопленными вагончики с рабочими, где находились около 80 человек. На данный момент известно о 13 погибших, 17 пропавших без вести, трое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Дамба могла разрушиться из-за износа, об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

В это же время в Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили, что дамба в список поднадзорных объектов не входит. Поэтому не ясно, кто должен был следить за этим объектом.

По факту разрушения дамбы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В марте около петербургской дамбы образовалась ледяная стена с трехэтажный дом.