Около петербургской дамбы образовалась ледяная стена с трехэтажный дом

К таким последствиям привел недавний шторм, снегопад и наводнение.

Представители петербургской дамбы рассказали об уникальном явлении, замеченном после недавнего снегопада и наводнения около конструкции. Специалисты объяснили, что с защитой города никакой проблемы нет: дамба выстояла перед штормом. Однако, перед ней образовалась ледяная стена размером с трехэтажное здание.

Крайне редкое и потрясающе красивое явление прокомментировали ситуацию в КЗС

Фотографии уникального происшествия выложены в официальном аккаунте организации. Эксперты рассказали, что цепочка из зимних осадков тянется на несколько километров. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

Наибольший уровень навала перед дамбой установлен на финской стороне Д-3. Об этом заявили эксперты отдела геодезии. Высота ледовой преграды достигает 9,5 метров.

Фото и видео: Instagram/dambaspb_kzs