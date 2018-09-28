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Около петербургской дамбы образовалась ледяная стена с трехэтажный дом

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К таким последствиям привел недавний шторм, снегопад и наводнение.

Представители петербургской дамбы рассказали об уникальном явлении, замеченном после недавнего снегопада и наводнения около конструкции. Специалисты объяснили, что с защитой города никакой проблемы нет: дамба выстояла перед штормом. Однако, перед ней образовалась ледяная стена размером с трехэтажное здание.

Крайне редкое и потрясающе красивое явление

прокомментировали ситуацию в КЗС

Фотографии уникального происшествия выложены в официальном аккаунте организации. Эксперты рассказали, что цепочка из зимних осадков тянется на несколько километров. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

Наибольший уровень навала перед дамбой установлен на финской стороне Д-3. Об этом заявили эксперты отдела геодезии. Высота ледовой преграды достигает 9,5 метров.

Фото и видео: Instagram/dambaspb_kzs

Местоположение на карте:

Теги: дамба, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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