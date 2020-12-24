Огонь начал распространяться по территории еще 23 марта.

Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье локализовали. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по Архаринскому району Амурской области. В экстренном ведомстве отметили, что произошло возгорание сухой растительности на территории в 31 тысячу гектаров.

По состоянию на 06 часов утра по московскому времени пожар локализован на площади 31,1 тысячи гектаров. пресс-служба ГУ МЧС по Приамурью

Напомним, что ранее специалисты говорили о том, что огнем охвачено 12 тысяч гектаров заповедника. Загорелась сухая трава на заболоченной местности. В местном Минприроды уточнили, что причиной природного пожара в регионе стал пал сухой травы. Пожар на территории ФГБУ "Хинганский государственный природный заповедник" зафиксирован еще 23 марта. К ликвидации пламени привлечены 80 человек личного состава экстренной службы и 20 единиц спецтехники.

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Фото: Piter.tv