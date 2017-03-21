Девушка с кошками и собакой не смогла выбраться из горящей квартиры на Всеволода Вишневского

На помощь ей пришли соседи.

В ночь на 25 марта в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Около 3 часов ночи в одном из домов на улице Всеволода Вишневского загорелась квартира на пятом этаже. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

В момент пожара в квартире находилась девушка с кошками и собакой. Из-за загоревшейся двери она вместе с животными буквально оказалась в плену квартиры. На помощь пришли соседи, которые самостоятельно ликвидировали возгорание до прибытия спасателей.

Полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее мы писали, что на Кировском заводе произошел пожар в одном из цехов.

Фото: Piter.TV